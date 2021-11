Es kommen immer mehr Einzelheiten von Paris Hiltons (40) glamouröser Hochzeitsfeier an die Öffentlichkeit! Nach rund zwei Jahren Beziehung sagte die Hotelerbin Ja zu ihrem Partner Carter Reum. Mit zahlreichen prominenten Gästen feierte die Kultblondine ihre Vermählung in einem atemberaubenden Prinzessinnen-Kleid von Stardesigner Oscar de la Renta (✝82). Gegessen wurde bei dem Event exquisit: Es landete zum Beispiel Thunfisch-Tartar und frischer Kaviar auf den Tellern der Gäste. Aber wie sah eigentlich Hochzeitstorte von Paris und Carter aus?

Der sage und schreibe fünfstöckige Tortentraum wurde von einer Konditorei namens Joanie and Leigh's Cakes in Los Angeles kreiert. Die mittlere Etage war mit einem goldenen Logo mit Paris und Carters Initialen geschmückt – ganz oben thronte eine goldene Krone. Ob sich das Brautpaar während der dreitägigen Feierlichkeiten als König und Königin fühlte? Umgeben von einem Rosenbouquet aus weißen und rosafarbenen Rosen war die Tortenkreation jedenfalls ein wahrer Hingucker!

Für die musikalische Unterhaltung und viele Emotionen sorgte bei dem Event übrigens Demi Lovato (29) – und zwar mit einem Klassiker von Whitney Houston (✝48): "Ich fand es wunderbar, wie Demi Lovato 'I Will Always Love You' gesungen hat. Es war fantastisch!", schwärmt Paris auf ihrer Homepage parishilton.com gerührt. Die Blondine und ihr Ehemann tanzten zu dem Song zum ersten Mal als Mann und Frau miteinander.

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum bei der LACMA-Gala 2021

Instagram / ursulanesbitt Paris Hilton auf ihrer Brautparty, 2021

Getty Images Demi Lovato im Mai 2021

