The Masked Singer ist jetzt offiziell in der heißen Phase! Am Samstagabend steht das Halbfinale der fünften Staffel der beliebten Gesangsshow an. Sechs kostümierte Prominente sind noch im Rennen um den Sieg und den Pokal: die Heldin, Mülli Müller, das Axolotl, der Mops, der Teddy und die Raupe. Doch welche Stars stecken wohl unter den Masken? Auf diese Promis tippen aktuell die meisten Fans...

Wie das offizielle Voting in der ProSieben-App in den vergangenen Wochen gezeigt hat, waren die Zuschauer sich bei keinem Kostüm so schnell sicher wie bei der Heldin: Sie sind fest davon überzeugt, dass diese Hammerstimme Sängerin Christina Stürmer (39) gehören muss! Auch Mülli Müller wollen die Rätselfreunde bereits enttarnt haben: Hier soll DSDS-Star Alexander Klaws (38) drunter stecken. Bei der Raupe sind die Fans ebenfalls festgelegt: Hier tippen sehr viele auf No Angels-Sängerin Sandy Mölling (40).

Bei den übrigen drei Kostümen scheint der Fall noch nicht so klar zu sein. Beim kunterbunten Axolotl schwanken die "The Masked Singer"-Zuschauer momentan zwischen den Komikerinnen Anke Engelke (55) und Martina Hill (47). Beim Mops tippt die Mehrheit auf Sängerin Jeanette Biedermann (41), aber ein größerer Teil auch auf Glasperlenspiel-Frontfrau Carolin Niemczyk (31). Der Teddy könnte laut den Fans Moderatorin Annemarie Carpendale (44) sein – oder ihre Kollegin Palina Rojinski (36).

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Mülli Müller aus der "The Masked Singer"-Staffel

Anzeige

Getty Images Anke Engelke bei der Berlinale, Februar 2019

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale im September 2021

Anzeige

Welches Kostüm gefällt euch bei "The Masked Singer" am besten? 1285 Stimmen 669 Mülli Müller. 207 Die Raupe Resi. 118 Das Axolotl. 113 Der Mops. 37 Der Teddy. 141 Die Heldin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de