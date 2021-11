Sarafina Wollny (26) und ihr Liebster Peter (28) gehen schon seit rund elf Jahren gemeinsam durchs Leben – und davon sind die Eltern von Emory und Casey knapp zweieinhalb Jahre verheiratet: Seit der Hochzeit trägt der stolze Vater den bekannten Nachnamen seiner Frau. Und aus diesem Grund bekam Peter schon die eine oder andere Kritik ab – jetzt nahm ihn Sarafina aber in Schutz!

Sarafina meldete sich jüngst in ihrer Instagram-Story zu Wort, um ihren Mann zu verteidigen – denn offenbar wurde ihrem Peter bereits unterstellt, den Nachnamen Wollny nur angenommen zu haben, um einen bekannten Namen zu tragen. Diese Vorwürfe dementierte die stolze Zwillingsmutter jetzt aber ein für alle Mal. "Er hat den Namen angenommen, weil es mein Wunsch war – und am Ende des Tages hat die Liebe gesiegt", betonte Sarafina.

Dass Sarafina und Peter so richtig auf Wolke sieben schweben, ist auch kein großes Geheimnis. Jüngst machte die Familienmutter ihrem Mann erst eine niedliche Liebeserklärung. "Ich liebe dich wie am ersten Tag, sogar noch mehr. Es ist perfekt so wie es ist, wir sind vollständig", schwärmte die 26-Jährige.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Oktober 2020

Instagram / sarafina_wollny Sarafina und Peter Wollny im Mai 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

