Paulina Ljubas (24) kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum die Verführerinnen bei Temptation Island V.I.P. so viel Kritik einstecken müssen! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin nimmt momentan gemeinsam mit ihrem Partner Henrik Stoltenberg an der beliebten Fremdflirt-Show teil. Dass die Single-Ladys in dem Format total rangehen und mit den Männern flirten, kam bei den vergebenen Frauen in den vergangenen Staffeln oft überhaupt nicht gut an. Paulina kann das aber nicht verstehen: Sie ergreift nun Partei für die Girls!

In ihrer Instagram-Story erzählte die Influencerin, dass sie es total schlimm finde, wie die vergebenen Damen in dem Format über die Verführerinnen lästern. Natürlich komme es vor, dass man in der Sendung verletzt werde – und dementsprechend vielleicht nicht gerade immer positiv über die Singles spreche. "Aber man sollte immer bedenken, die Girls dort machen quasi nur das, wofür sie gecastet werden", erklärte Paulina ihre Haltung.

Laut der 24-Jährigen sei der Partner deshalb selbst schuld, wenn er auf die Annäherungsversuche einer Verführerin eingehe. "Sie kann im Endeffekt tun und lassen, was sie möchte, denn sie ist Single, der Partner nicht. Deswegen liegt es auch an ihm, eine Grenze zu setzen", führte die Reality-TV-Bekanntheit weiter aus.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

RTL / Frank Fastner Mila Jane, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, TV-Bekanntheit

