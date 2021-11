Für sie war es der lang ersehnte Triumph! Britney Spears (39) stand dreizehn Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69). Als sie ankündigte, sich dagegen zur Wehr setzen zu wollen, glaubten wenige an das ehemalige Teenie-Idol. Doch vor Gericht erzielte die "Toxic"-Interpretin in den vergangenen Wochen immer wieder Erfolge – bis sie gestern ihre Freiheit zurückgewann! Doch was bedeutet das Urteil genau für Britney?

Fachanwalt David Glass ordnete das brisante Urteil gegenüber dem Magazin People ein: "Es wurde ein Plan erstellt, der den Übergang für Britney erleichtern soll." Das Dokument sei jedoch streng vertrauliche Verschlusssache, weswegen über die Details kaum etwas bekannt sei. Es gehe dabei jedoch um Medikamente und psychologische Unterstützung, die die 39-Jährige möglicherweise brauchen werde, fügte der Experte hinzu.

Mit dem Urteil sei es jetzt so schnell gegangen, weil am Ende keine der Parteien einen Widerspruch erklärt hätte, betonte David: "Britneys Anwälte und die von Jamie und ihrer Mutter Lynne einigten sich darauf, dass die Vormundschaft nicht länger nötig sei." Daher seien nur kleine Formalia in den Eigentumsverhältnissen zu ändern gewesen.

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

Getty Images Britney Spears beim iHeartRadio-Festival in Las Vegas

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

