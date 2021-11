Will Smith (53) schaffte mit seiner Rolle in Der Prinz von Bel-Air seinen großen Durchbruch als Schauspieler. In der Neunzigerjahre-Sitcom spielte er über sechs Staffeln hinweg an der Seite von Alfonso Ribeiro (50), Tatyana Ali (42) und Karyn Parsons (55) und vielen mehr. Jetzt erinnerte sich Will an diese Zeit zurück und offenbarte, dass er damals ein Auge auf eine seiner Kolleginnen geworfen hatte.

In seiner Autobiografie "Will" erzählt der Schauspieler davon, dass er sich in den Neunzigern ein bisschen in seine "Prinz von Bel-Air"-Kollegin Karyn verguckt hatte – sie spielte in der Serie seine verwöhnte Cousine Hilary Banks. "Es hätte beinahe eine Romanze am Set gegeben", verriet der 53-Jährige. Er erzählte davon, wie er die Schauspielerin davon überzeugen wollte, auf ein Date mit ihm zu gehen. Er habe ihr versichert, dass sich ein Techtelmechtel zwischen ihnen keineswegs auf ihre professionelle Beziehung am Arbeitsplatz auswirken werde. Karyn habe ihn jedoch eiskalt abblitzen lassen. "Sie wusste es besser – gute Entscheidung, K.P.", betonte Will.

In seinen Memoiren offenbarte der "Aladdin"-Darsteller außerdem, dass er sich während des Drehs von "Das Leben – Ein Sechserpack" in seinen Co-Star Stockard Channing (77) verliebte – und das, obwohl er zu der Zeit mit Sheree Zampino (53) verheiratet war.

ActionPress "Der Prinz von Bel-Air"-Darsteller Will Smith

Getty Images Karyn Parsons, "Der Prinz von Bel-Air"-Star

Getty Images Stockard Channing im April 2018

