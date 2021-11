Am 11. November startete Paris Hilton (40) die dreitägigen Feierlichkeiten zu ihrer Hochzeit. Dabei gab sie ihrem Liebsten Carter Reum bei einer pompösen Zeremonie im Anwesen ihres Großvaters Barron Hilton in Bel-Air in Los Angeles das Jawort. Danach stand eine riesige Party für die Frischvermählten an. Dazu mietete Paris den kompletten Rummel am berühmten Santa Monica Pier, ließ den Musiker Diplo als DJ kommen und gab als Dresscode vor allem eines vor: Es musste bunt sein!

