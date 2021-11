Demi Lovato (29) möchte eine außerirdische Romanze erleben! Der einstige Disney-Star musste in den vergangenen Jahren so manche Enttäuschung erleben. Erst 2020 verlobte sich das Stimmwunder nach wenigen Monaten Beziehung mit Max Ehrich (30) – die schmutzige Trennung folgte jedoch nur wenige Monate darauf. Jetzt hat die non-binäre US-Bekanntheit die Nase voll vom normalen Dating: Statt Männern oder Frauen will Demi nun lieber Aliens daten!

Das verriet Demi in der neuen Online-Sendung "Face to Face with Becky G". Talk-Host Becky G (24) fragte ganz offen nach, ob Demi sich vorstellen könne, einen Außerirdischen zu treffen, sollte dieser alle Kriterien erfüllen – und bekam eine klare Antwort: "Ja, absolut. Ich habe Menschen und ihren Bullshit so satt. Bringt mir einen Außerirdischen!"

Schon vor einigen Jahren hatte Demi offen zugegeben, an Außerirdische zu glauben. Gegenüber Elle beteuerte das Model damals sogar, schon einmal ein Ufo gesehen zu haben: "Ich war draußen unterwegs und schaute auf und es sah fast so aus, als wäre da ein Wurm im Himmel!"

