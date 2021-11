Taylor Lautner (29) hat seiner Liebsten einen Antrag gemacht. Der Twilight-Star ist bereits seit einigen Jahren mit seiner Freundin Taylor Dome, auch Tay genannt, zusammen. Am Samstag überraschte der Schauspieler seine Follower dann mit dieser Neuigkeit: Er und Tay haben sich verlobt! Taylor ging dafür in einem romantischen Setting auf die Knie und schenkte seiner Freundin einen Diamantring – und der kann sich sehen lassen!

Auf Instagram teilte Taylor zwei Schnappschüsse mit seiner Freundin, auf denen Tay stolz ihren Verlobungsring in die Kamera hält. An Tays Ringfinger funkelt nun ein XXL-Diamant. Der "Cuckoo"-Darsteller nutzte seinen Post aber nicht nur, um Tays neues Schmuckstück zu präsentieren, sondern auch, um seiner zukünftigen Frau eine Liebeserklärung zu machen. "Ich kann es kaum abwarten für immer mit dir zusammen zu sein Tay. Du liebst mich bedingungslos. [...] Du machst jeden Tag, den ich mit dir verbringe zu etwas Besonderem. Und vor allem machst du aus mir einen besseren Menschen. Ich kann dir nicht genug für all das danken, womit du mein Leben bereichert hast. Ich werde dich für immer lieben", schrieb der 29-Jährige.

Nicht nur Taylors Follower waren von diesen süßen Worten total hin und weg und hinterließen etliche liebe Kommentare. Auch Tay selbst ist von dieser Liebesbekundung offenbar ziemlich gerührt. Sie kommentierte jedenfalls: "Für immer und ewig, Baby." Wie gefällt euch Tays Verlobungsring? Stimmt ab!

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner und Taylor Dome im November 2021

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner und Tay Dome

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner mit seiner Freundin Tay

