Kirsten Dunst (39) ist jetzt eine zweifache Mutter! Ende März hatte die Schauspielerin die frohe Botschaft verkündet: Sie und ihr Verlobter Jesse Plemons (33) werden nach Sohnemann Ennis Howard, der 2018 zur Welt kam, erneut Eltern. Wie schon bei ihrem ersten Kind machte Kirsten auch dieses Mal keinen großen Trubel um die Geburt: Sie ist still und heimlich Mutter geworden – und es gibt sogar schon Bilder mit dem Säugling!

Diese Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die "Spider-Man"-Darstellerin zusammen mit ihrer Mutter Inez Rupprecht am Dienstagnachmittag in Los Angeles. Liebevoll trug Kirsten während des Ausflugs eine Babytrage, in der ihr Kind schlief. Wann der Säugling zur Welt gekommen ist, ist bisher nicht bekannt. Anfang des Monats wurde die 39-Jährige aber noch mit einem Babybauch gesehen. Ihr zweites Kind dürfte also höchstens wenige Wochen alt sein.

Im Gegensatz zur Geburt hatte Kirsten ihre erneute Schwangerschaft spektakulär verkündet. Im Interview mit W magazine ließ sie die Bombe platzen und präsentierte in einer Fotostrecke stolz ihren großen Babybauch. Glaubt ihr, dass Kirsten bald mehr Infos zu ihrem Baby preisgeben wird?

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst Ende August 2019 in Los Angeles

Getty Images Kirsten Dunst, Schauspielerin

Getty Images Kirsten Dunst bei den Golden Globes 2020

