Danielle Lloyd (37) ist wieder Mama geworden. Das Model hat bereits eine beachtliche Rasselbande um sich versammelt – denn es hat schon vier Söhne. Umso größer war die Freude, als die Britin im Juli dieses Jahres verkündete, dass sie dieses Mal ein Mädchen bekommt. Nach langem Warten und einigen Höhen und Tiefen während der Schwangerschaft war es nun endlich so weit: Danielles Tochter hat das Licht der Welt erblickt.

"Am Freitag haben wir unser wunderschönes Baby begrüßt – unsere Familie ist jetzt komplett. Wir sind total begeistert und sowohl Mama als auch Baby geht es gut", plauderten die Blondine und ihr Mann Michael O'Neill gegenüber der britischen OK! aus. Die Fans konnten dort auch einen ersten Blick auf das Neugeborene erhaschen – denn auf einem Foto zeigten die stolzen Eltern immerhin die Mini-Hand ihrer Tochter. Weitere Infos sowie den Namen des Kindes behielten die 37-Jährige und ihr Liebster allerdings noch für sich.

Noch Ende Oktober hatte Danielle mit XXL-Babybauch ein Event besucht und dort als strahlende Schwangere alle Blicke auf sich gezogen. Für der Veranstaltung in Manchester hatte sie sich mächtig in Schale geworfen und sich in einem rosafarbenen Strickkleid ins Blitzlichtgewitter gestürzt. Passend dazu trug sie Boots und eine hochwertige Handtasche.

Instagram / missdlloyd Michael O'Neill und Danielle Lloyd

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd mit ihren vier Söhnen, Juni 2021

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd

