Jochen Schropp (42) plaudert süße Details aus! 2018 hatte der Moderator sich ganz offen zu seiner Homosexualität bekannt und sogar verraten, bereits seit einigen Jahren vergeben zu sein. Im Mai enthüllte er dann auch noch, mit seinem Freund verlobt zu sein – wann genau die beiden heiraten wollen, verriet er jedoch nicht. Im Promiflash-Interview plauderte Jochen jetzt aus dem Nähkästchen über seine Hochzeitsplanung: "Ich bin ein Kontrollfreak, ich weiß auf jeden Fall, was ich will und was ich nicht will." Und auch an sein Coming-out erinnerte sich der Promi Big Brother-Host zurück.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de