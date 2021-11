Sie zeigen ihr großes Glück der ganzen Welt! Seit einigen Monaten gehen Rita Ora (30) und Taika Waititi nun schon gemeinsam durchs Leben. Im Sommer präsentierten sich die Musikerin mit albanischen Wurzeln und der neuseeländische Regisseur das erste Mal gemeinsam bei einer Filmpremiere auf dem Red Carpet. Jetzt gab es für das Pärchen wieder einen Anlass, seine Liebe zu zeigen: Bei den MTV EMAs turtelten Rita und Taika verliebt auf dem Red Carpet!

Die Preisverleihung des berühmten Musiksenders fand in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Auf den Aufnahmen schmiegen sich die Sängerin und der "Thor"-Regisseur vertraut aneinander – und zeigen sich verliebt wie eh und je. Die Beauty hatte sich für ein ziemlich extravagantes Outfit mit einer Schleppe aus Federn entschieden. Ihr Freund sprang auf dem roten Teppich kurzerhand in die Rolle des Fotografen – und knipste ein paar Schnappschüsse von seiner Liebsten.

Ob Rita und Taika bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen und vor den Traualtar treten? Vor wenigen Wochen teilte die "For You"-Interpretin zumindest auf Instagram ein Foto von sich mit einem dicken Klunker am Ringfinger. Und auch die Bilder von der Musikpreisverleihung zeigen sie gleich mit mehreren Schmuckstücken. Was aber leider unklar bleibt, ist, ob es sich bei den Kostbarkeiten wirklich um einen Verlobungsring handelt oder nicht.

Getty Images Taika Waititi bei den MTV-EMA in Budapest, November 2021

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei den MTV EMAs in Budapest, November 2021

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora bei den MTV-EMA in Budapest, November 2021

