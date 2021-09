Mit diesen Pics heizt Rita Ora (30) die Gerüchteküche an! Seit einigen Monaten haben Fans bereits spekuliert, dass die Sängerin mit dem Regisseur Taika Waititi zusammen ist – und tatsächlich: Anfang August hatten sie endlich ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar. Laut Insidern sind die beiden total verliebt ineinander und sprechen anscheinend sogar bereits übers Heiraten. Vielleicht hat Taiki der Beauty ja auch schon die Frage aller Fragen gestellt. Denn Rita war nun mit einem äußerst verdächtigen Ring unterwegs!

Kürzlich teilte die "For You"-Interpretin einige Schnappschüsse auf Instagram, die sie mit dem besagten Schmuckstück zeigen. Rita posiert cool auf den Straßen von Los Angeles und trinkt dabei genüsslich eine Cola. Wenn man genauer hinschaut, trägt die Blondine einen dicken Klunker am Ringfinger! Ob es sich dabei tatsächlich um einen Verlobungsring handelt, blieb bisher offen. Die Spekulationen gingen jedoch weiter, weil die Künstlerin eine rätselhafte Story gepostet hatte.

In dem Clip zeigte Rita nämlich ihre Hand und verdeckte ihren Ringfinger dabei mit einem Flammen-Emoji. Was sich darunter verborgen hatte, verriet sie ihren Followern nicht. Vor wenigen Tagen erzählte die 30-Jährige schwärmend von ihrem Liebesleben in einem Interview: "Ich bin gerade wirklich an einem großartigen Punkt in meinem Leben."

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora auf der Met Gala 2021

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

