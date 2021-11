Für Julian (28) und Sarah Engels (29) geht ein Kindheitstraum in Erfüllung! Nur noch wenige Wochen, dann können die Eheleute ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs in den Armen halten. Vorher scheinen die beiden aber noch die letzten Momente als Trio mit Sarahs Sohnemann Alessio Lombardi (6) in vollen Zügen zu genießen. Nach ihrem Aufenthalt in Paris reiste die Familie nun noch weiter ins Disneyland!

Neben romantischen Augenblicken vor dem berühmten Märchenschloss oder actionreiche Szenen in der Achterbahn – Alessio, Sarah und ihr Julian ließen nichts aus. Dabei hatte nicht nur klein Alessio ordentlich Spaß, sondern auch seine Mama und Stiefpapa Julian kamen auf ihre Kosten. Wer denkt, dass ein Besuch im Disneyland für Hochschwangere wohl keine gute Idee ist, der irrt sich. "Ein absoluter Vorteil, wenn man hochschwanger im Disneyland ist. Man muss quasi nicht anstehen und bekommt so einen Pass", erklärte Sarah mehr als zufrieden in ihrer Instagram-Story.

Auch ein paar Souvenirs dürften natürlich nicht fehlen: So trug die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin beispielsweise stolz ein paar Micky-Maus-Ohren, während sich Julian lieber für eine Mütze des Disneyklassikers "Lilo & Stitch" entschied. Am liebsten hätte die Rasselbande sicherlich noch weitere Tage in der beeindruckenden Kulisse verbracht – doch Spross Alessio muss am Montag wieder pünktlich die Schulbank drücken.

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Disneyland

Instagram / sarellax3 Sarah Engels bei ihrer Babyparty

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio Lombardi in Venedig

