Fürstin Charlène (43) braucht offenbar Ruhe! Zuletzt konnten die besorgten Royalty-Fans aufatmen: Nachdem die Frau von Fürst Albert II. von Monaco (63) wochenlang krankheitsbedingt in Südafrika festgesessen hatte, konnte sie endlich zu ihrer Familie zurückkehren. Zur großen Freude aller ist sie also rechtzeitig zum Nationalfeiertag wieder in Monaco. Doch alle, die zu diesem Anlass mit einem öffentlichen Auftritt der ehemaligen Schwimmerin gerechnet haben, muss sie jetzt enttäuschen: Charlène ist zu erschöpft und kann nicht an den Festlichkeiten teilnehmen.

Wie der Palast in einer offiziellen Pressemitteilung verkündet hat, müsse sich die 43-Jährige derzeit besonders viel Ruhe gönnen, um sich von den Nachwirkungen ihrer Behandlungen zu erholen. "Angesichts dieser Situation muss der Fürst mitteilen, dass Fürstin Charlène in diesem Jahr leider nicht mit ihrer Familie an den Festlichkeiten anlässlich des Nationalfeiertages teilnehmen kann", heißt es in dem Schreiben, das unter anderem auf Facebook geteilt wurde. "Sobald es ihre Gesundheit zulässt, wird die Prinzessin aber wieder mit Freude gesellige Momente mit den Monegassen genießen", versprach der Pressesprecher.

Doch wo befindet sich die zweifache Mutter derzeit? Diese Info teilte die royale Familie nicht mit der Öffentlichkeit. "Um ihr die Ruhe zu gewähren, die für ihre Genesung unerlässlich ist, wird der Erholungsort der Fürstin streng vertraulich bleiben", ließen Albert und seine Frau ausrichten.

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Fürstin Charlène im September 2021

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und ihr Mann Prinz Albert II. von Monaco in Monte-Carlo im September 2020

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène in Südafrika

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de