Was hat es mit Laura Müllers (21) Ausverkauf in den sozialen Medien auf sich – hat die Frau von Michael Wendler (49) etwa finanzielle Probleme? Schon in der Vergangenheit hat das Paar vermehrt mit Pleite-Gerüchten für Aufsehen gesorgt. Jetzt schürte Laura diese Spekulationen weiter, denn auf Instagram verscherbelt die Influencerin im Moment einige ihrer Luxushandtaschen – und ein paar davon sind Geschenke ihres Mannes. Einige Fans hinterfragen diese Aktion deshalb kritisch...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de