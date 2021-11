Sie scheint immer noch ein Sparfuchs zu sein! Herzogin Meghan (40) lebt mit Prinz Harry (37) und ihren Kindern Archie Harrison (2) und Lilibet Diana in einer 12,35 Millionen Euro teuren Villa in Kalifornien. Der Familie scheint es also auch nach ihrer Abkehr vom königlichen Palast an Wohlstand und Luxus nicht zu mangeln. Jetzt plauderte Meghan in einem Interview jedoch aus, dass sie beim Onlineshoppen immer noch auf Rabattcodes setzt.

"Ich habe früher Coupons ausgeschnitten und das hat sich in mir verwurzelt. Meine Werte haben sich nicht geändert", erzählte die 40-Jährige im Rahmen der Literaturkonferenz DealBook Summits, präsentiert von der New York Times. "Ich kaufe nie etwas online, ohne vorher einen Rabattcode zu finden", ergänzte sie. Das habe sie früher durch die Coupons gelernt und würde dasselbe nun in einer moderneren Version weiterführen. "Stell dir vor, wie die Welt aussehen würde, wenn man auch andere Elemente des finanziellen Verständnisses vermitteln würde, besonders jungen Frauen", betonte Meghan in der Gesprächsrunde.

Bei der australischen Version von Promi Big Brother behauptete ihr älterer Halbbruder Thomas Markle Jr. (55) hingegen, dass sich Meghan durch ihre gute finanzielle Situation sehr verändert habe. "Geld und Ruhm sind ihr wirklich zu Kopf gestiegen", wetterte er. Nach der Ausstrahlung entschuldigte sich Thomas jedoch für seine Aussagen.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie

Getty Images Herzogin Meghan in Südafrika, 2019

Mirrorpix / MEGA Thomas Markle Jr., Mai 2018

