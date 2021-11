Walentina Doronina hat mit Christin Queenie offenbar endgültig abgeschlossen! Die #CoupleChallenge-Kandidatinnen sorgten vor wenigen Tagen für Furore im Netz: Nachdem Ex on the Beach-Bekanntheit Walentina ihrer Teampartnerin offiziell die Freundschaft gekündigt hatte, legte Christin nach – und blockierte die Blondine! Seitdem ist bei den Girls offenbar auch kein Frieden eingekehrt: Walentina stellte jetzt im Gespräch mit Promiflash klar, dass sie im Nachhinein lieber nicht mit der Sozialarbeiterin an dem Format teilgenommen hätte!

"Ich bereue es, dass ich mit Christin in die Show gegangen bin", gab die Influencerin gegenüber Promiflash ehrlich zu. Mittlerweile wünsche sie sich sogar, die einstige Are You The One?-Kandidatin niemals kennengelernt zu haben. Im Nachhinein könne Walentina dementsprechend auch total verstehen, weshalb die anderen Camp-Bewohner nicht gut auf die Brünette zu sprechen gewesen seien. "Sie ist einfach empathielos und bösartig", wetterte sie gegen ihre Teampartnerin.

Auch privat scheint der Zoff zwischen den beiden ziemlich eskaliert zu sein. Im Interview erhob die "Reality Shore"-Teilnehmerin schwere Vorwürfe gegen Christin. "Sie verbreitet öffentlich falsche Tatsachen und Behauptungen über mich", berichtete Walentina. Deshalb habe sie keinen anderen Ausweg gesehen, als rechtliche Schritte gegen ihre Kollegin einzuleiten.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

