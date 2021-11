Britney Spears (39) ist wieder bereit für Nachwuchs. Die Popprinzessin könnte aktuell kaum glücklicher sein. Ein Gericht entschied, dass sie keinen Vormund mehr an ihrer Seite braucht. Zuvor litt die Musikerin jahrelang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69). Ihre neu erlangte Freiheit will sie jetzt offenbar voll und ganz auskosten. Britney plant nicht nur ihren Partner Sam Asghari (27) zu heiraten, sondern verkündete jetzt auch ein anderes Vorhaben: Sie möchte ein Baby!

"Ich denke darüber nach, ein weiteres Baby zu bekommen", schrieb Britney auf Instagram. Zu den Worten postete sie ein Foto, auf dem die Füße einer Mutter und ihres Kindes zu sehen sind. "Ich frage mich, ob es ein Mädchen ist", teilte die Zweifach-Mama ihrer Community ihre Gedanken mit. Ob sie damit ihren Wunsch mitteilte, dass sie neben ihren zwei Söhnen auch gerne eine Tochter hätte? Ihre Fans bestärkten die 39-Jährige zumindest darin, die Nachwuchspläne anzugehen.

"Oh mein Gott, ja. Wenn du ein Baby willst, bekomme eins. Genieße deine Freiheit und die Kinder", schrieb ein User. Ein anderer vermutete sogar, wie Britney ihren Nachwuchs nennen könnte: Lucky aus ihrem gleichnamigen Lied, in dem es heißt: "This is a story about a girl named lucky", zu deutsch: "Das ist die Geschichte eines Mädchens namens Lucky."

