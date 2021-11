Britney Spears (39) gewährt einen seltenen Blick auf ihre Kinder! Seitdem der Vater der Popprinzessin, Jamie Spears (69), nicht mehr ihr Vormund ist, sprudelt die 39-Jährige nur so vor Lebensfreude. Die Sängerin verlobte sich sogar mit ihrem Freund Sam Asghari (27) und machte wieder Urlaub – und die gute Laune der Musikerin reißt offenbar nicht ab. Jetzt besuchte Britney mit ihren Söhnen Jayden James (15) und Sean Preston (16) eine Kunstausstellung und postete daraufhin ein süßes Foto!

Britney stattete einer Kunstausstellung, die an den Künstler Vincent van Gogh angelehnt war, in Los Angeles einen Besuch ab. "Es war so verdammt cool! Ich komme bekanntlich nicht oft vor die Tür, deswegen war es umso aufregender", schwärmte die 39-Jährige von dem Ausflug. Dazu postete sie einen Schnappschuss, den sie inzwischen wieder gelöscht hat – darauf steht sie stolz zwischen ihnen Kindern Jayden und Sean.

Erst letzten Monat erklärte der Anwalt von Britneys Ex und Vater ihrer Kinder, Kevin Federline (43), dass die Kinder davon profitieren sollen, dass es der "Toxic"-Interpretin aktuell so gut gehe. Außerdem gab ein Insider an, dass Britney sich von dem Ende der Vormundschaft ihres Vaters erhoffe, dass sie nun mehr Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen könne. Während Jamies Vormundschaft stand Britney nur ein kleines Zeitfenster zu, in dem sie ihre Kinder sehen konnte.

Getty Images Britney Spears bei den VMAs 2016

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James

Getty Images Britney Spears mit ihren Kindern Jayden und Sean, Juli 2013

