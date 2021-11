Das Fernsehpublikum liebt Bauer sucht Frau! In der aktuellen Staffel der beliebten Kuppelshow können Fans gleich an zwei Abenden der Woche ihre Lieblingsbauern bei der Partnersuche begleiten. Insgesamt sechs von zehn Folgen der 17. Staffel mit Moderatorin Inka Bause (52) flimmerten bisher über die TV-Bildschirme. Dieses Jahr gab es als Auftakt auch wieder ein großes Scheunenfest, bei dem die Landwirte zum ersten Mal auf ihre potenziellen Hofdamen stießen: Die großen Gefühle wurden von den Zuschauern mit ansehnlichen Quoten belohnt!

Am besten konnte das Format laut RTL bei den 14- bis 59-Jährigen punkten: Am Sonntag saßen in dieser Altersgruppe 2,07 Millionen Fans vor den Bildschirmen. Insgesamt verfolgten an jenem Abend satte 4,11 Millionen Fernsehzuschauer "Bauer sucht Frau". Die Zahlen der Dienstagsausgabe sackten zwar ein wenig in die Tiefe – dennoch schalteten immer noch circa 4,04 Millionen Menschen ein, um Björn Diefenbach, Mathias Kreiss und Co. beim Flirten zuzugucken.

Trotz der erfolgreichen Quoten sehen die Werte im Vergleich zu den vorherigen Jahren gar nicht mal so gut aus! Schlimmer noch: Die Zahlen zeichnen das Bild eines langsamen, aber sicheren Abstiegs. Im Jahr 2014 erreichte die Sendung einen Rekordwert von durchschnittlich 6,5 Millionen Zuschauern pro Folge. Und auch 2019 schalteten in der Regel noch über fünf Millionen Fans allwöchentlich bei der TV-Romanze ein.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

RTL Kerstin und Peter bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL / Stefan Gregorowius Michelle, Valeria, Björn, Dani und Kathrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

RTL / Stefan Gregorowius Melina, Mathias und Sabrina bei "Bauer sucht Frau" 2021

