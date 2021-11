Schon bald sollen die Hochzeitsglocken läuten! Erst seit Anfang dieses Jahres ist Katie Price (43) von ihrem Ex Kieran Hayler (34) offiziell geschieden und prompt schon mit ihrem Verlobten Carl Woods in Planungen für ihre nächste Hochzeit verwickelt – damit ist die TV-Bekanntheit allerdings nicht allein. Auch ihr Ex Kieran will nicht länger Zeit verschwenden: Der Hottie plant seiner neuen Partnerin Michelle Pentecost ebenfalls zeitnah das Jawort geben!

Wie Kierans zukünftige Ehefrau und Mutter des gemeinsamen Sohnes Apollo nun gegenüber The Sun verriet, soll es auch schon einen Termin für die geplante Zeremonie der beiden geben: "Wir heiraten im Juni nächsten Jahres. Ich kann nicht viel mehr sagen, aber wir planen es jetzt und es ist wirklich aufregend!" Bereits seit Juli 2018 gehen Kieran und die Stewardess gemeinsam durchs Leben. Seit April des vergangenen Jahres sind die beiden Turteltauben auch schon verlobt.

Mit der Hochzeit steht einer kunterbunten Patchwork-Familie dann nichts mehr im Wege: Neben dem gemeinsamen Sohnemann Apollo bringt Kieran noch die beiden Kids Jett Riviera (8) und Bunny Hayler (7) aus der Partnerschaft mit Katie in die neue Ehe mit. Michelle hat ebenfalls noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

Getty Images Kieran Hayler und Michelle Pentecost, Dezember 2020 in Thurrock, England

Getty Images Kieran Hayler bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog"

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler mit seinen Kindern Bunny und Jett im Februar 2020

