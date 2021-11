Im Hause Wilson purzeln die Kilos! Im Laufe der vergangenen Monate legte Rebel Wilson (41) eine beachtliche Body-Transformation hin: Die Schauspielerin verlor stolze 35 Kilo und gewann durch die radikale Gewichtsabnahme auch ein völlig neues Lebensgefühl. Doch mit ihrem Ehrgeiz und der Motivation war die "Pitch Perfect"-Darstellerin offenbar nicht allein in der Familie: Auch Rebels jüngere Schwester Annachi Wilson hat deutlich abgespeckt!

Via Instagram veröffentlichte Annachi in den vergangenen Tagen mehrere Schnappschüsse ihrer Fiji-Reise – dabei sticht ein Detail besonders ins Auge: Die brünette Schönheit ist total verschlankt. Im Vergleich zu älteren Aufnahmen hat die Beauty - genau wie ihre Schwester Rebel - enorm an Körperumfang verloren. Und das scheint ihr auch sichtlich gutzutun: Mit einem strahlenden Lächeln grinst Rebels Schwesterchen in die Kamera.

Auch Annachis Community ist von dem Anblick völlig aus dem Häuschen. "Wow, konnte dich gar nicht erkennen, Anna – du siehst umwerfend aus!" oder "Du siehst super aus!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter den aktuellen Beiträgen.

Instagram / annachi.wilson Rebel Wilson und ihre Schwester Annachi

Instagram / annachi.wilson Annachi Wilson im November 2021

Instagram / annachi.wilson Annachi Wilson, jüngere Schwester von Rebel Wilson

