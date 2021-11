Will Pietro Lombardi (29) bald etwa unter die Autoren gehen? Eigentlich kennt man den Kappen-Liebhaber als Vollblut-Musiker, liebevollen Vater und erfolgreichen Sänger, der mit seinen Songs regelmäßig Millionen von Zuhörern begeistert. Auch in der Jury der 16. und 17. Staffel von DSDS saß der Ex von Sarah Engels (29) bereits. Doch jetzt scheint er neue große Pläne zu haben. Pietro verriet nämlich, dass er einen Vertrag mit einem Verlag unterschrieben habe.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 29-Jährige einen Clip, mit dem er diese spannende Information preisgab. In dem kurzen Video war ein Vertrag des Verlags Community Editions zu sehen, den der "Lüg mich an"-Interpret augenscheinlich gerade dabei war zu unterzeichnen. "Team Lombardi. Seid ihr ready?", schrieb Pietro dazu bedeutungsvoll und fügte anschließend noch einen Smiley hinzu, der sich einen Finger vor die Lippen hält. Wieso genau der Vater eines sechsjährigen Sohnes einen Verlag benötigt, gab der DSDS-Gewinner aus dem Jahr 2011 bisher noch nicht bekannt.

Das Unternehmen beschreibt sich selbst als "Verlag für Social-Media-Künstler*innen", was sich auch deutlich an der Liste seiner "Bestseller-Autor*innen" zeigt. So haben in dem Verlag beispielsweise bereits Mademoiselle Nicolette oder Pamela Reif (25) eigene Werke veröffentlicht. Auch das YouTuber-Duo ViktoriaSarina lässt seine kunterbunten Schülerkalender hier verlegen, und Paluten (33) gibt seine "Minecraft Freedom"-Bücherreihe ebenfalls über Community Editions heraus.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardis Verlagsvertrag

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Getty Images Pietro Lombardi im Mai 2011

