Will Smith (53) lernte über die Jahre, wie er ein besserer Vater wird. Der Hollywoodstar hat drei Kinder: Trey (29), Jaden (23) und Willow Smith (21). Als sich seine Tochter Willow vor einigen Jahren dazu entschied, sich die Haare abzurasieren, war der Schauspieler zunächst mit der Situation überfordert. Jetzt offenbarte der Dreifachpapa, weshalb er daraufhin seine Art der Erziehung noch einmal komplett überdacht hat.

Während der Veranstaltung "Will Smith: An Evening of Stories with Friends" berichtete er von dem einschneidenden Erlebnis: "Es war beängstigend. [...] So komisch es klingen mag, in diesem Moment entdeckte ich meine Gefühle." Der 53-Jährige erklärte, dass er sich selbst in seiner Kindheit nicht um seine Gefühle geschert habe, geschweige denn um die von jemand anderem. Mit ihrer rebellischen Aktion habe seine Tochter ihm vermitteln wollen: "Papa, interessiert es dich, wie ich mich fühle?" Das sei für Will ein echter Weckruf in seinem Leben gewesen. "Meine Erziehungsmethoden haben sich in diesem Moment verändert", betonte er.

Auch mit seinem Sohn Jaden machte Will bereits einiges durch: Mit ihm stand er bereits mehrfach zusammen vor der Kamera, was ihre Beziehung zu der Zeit sehr belastet hatte. In seiner neuen Autobiografie "Will" verriet der Prinz von Bel-Air-Star, dass sein Sprössling im Alter von 15 Jahren sogar mündig werden wollte.

Getty Images Trey Smith, Jada Pinkett Smith, Willow Smith, und Will Smith

Getty Images Willow Smith und ihr Vater Will Smith, 2012

Getty Images Jaden Smith und sein Vater Will Smith bei der Premiere von "Suicide Squad"

