Maurice Grube (26) ist offenbar ein kleiner Aufreißer! Bei der Bachelorette Melissa Damilia (26) versuchte der Fitnesstrainer damals sein Liebesglück – vergeblich. Jetzt bandelt der Fußballer bei Bachelor in Paradise mit Jacqueline Bikmaz an. Doch der Hottie ist kein unbeschriebenes Blatt. Schnell wurde klar, dass er einst was mit Kandidatin Denise Hersing (25) was am Laufen hatte – und jetzt kam auch raus: Mit Samira Klampfl (27) lief auch mal was!

Bei "Bachelor in Paradise" durften die Singles anonym Fragen an ihre Mitstreiter stellen. Samira sollte beantworten: "Hattest du was mit Maurice auf einer Party?" Na, da wusste aber jemand ganz genau über Samira und Maurice' Vergangenheit Bescheid. Die Beauty gab zu: "Wir haben uns mal auf einer Party geküsst." Etwas verwundert aus der Wäsche guckte dabei Maurice' Flirt Jacqueline.

Nachdem herauskam, dass ihr Maurice schon eine kleine Romanze mit Denise hatte, gibt es jetzt zwei Frauen im Paradies, die dem Thüringer schon nähergekommen sind. "Ich habe was mit Denise gehabt und ein kleines Techtelmechtel mit Samira. Ich möchte Jacqueline nicht vermitteln, dass ich mit jeder zweiten was anfangen würde", betonte Maurice daraufhin im Einzelinterview.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf RTL+.

Anzeige

TVNOW Maurice Grube, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2021

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL Denise Hersing, 2021

Anzeige

TVNOW Jacqueline Bikmaz, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de