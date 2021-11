Liegt Stephie Stark (26) mit ihrer Vermutung richtig? Ihre Bachelor-Staffelkolleginnen Denise Hersing (25) und Karina Wagner (25) sind momentan auf den Spuren der Liebe bei Bachelor in Paradise unterwegs. Weil es in der Flirtshow mit Niko Griesert (31) nicht geklappt hat, nutzen sie eine weitere Chance auf ihr Glück im Rosen-Universum und schauen nach, was auf dem Bachelorette-Liebesmarkt derzeit verfügbar ist. Doch welche Jungs könnten besonders gut zu den beiden passen? Promiflash hat bei Denise und Karinas guter Freundin Stephie nachgefragt.

Schon vor Staffelstart mutmaßte die Blondine gegenüber Promiflash, mit welchen Kandidaten es vielleicht harmonieren könnte. "Von den bisher bekannten Teilnehmern könnten Maurice und Moritz gut zu den beiden passen. In welcher Konstellation auch immer", erklärte Stephie damals. Tatsächlich hatte sie dabei auch den richtigen Riecher: Immerhin hätte sich Karina mehr mit Moritz Breuninger (32) vorstellen können. Der Single sah das aber anders – er hatte aufgrund einer gemeinsamen Vorgeschichte keine Lust mehr darauf, die Brünette näher kennenzulernen. In Folge zwei war das Abenteuer für ihn dann auch schon vorbei.

Maurice Grube (26) hat hingegen noch alle Chancen, das Herz von einer der beiden Ladys zu erobern. Allerdings scheint das Augenmerk des Neuruppiners derzeit bei einer anderen Frau zu liegen: Denise und Karinas Staffelkollegin Jacqueline Bikmaz. Mit der zweifachen Mutter verbrachte Maurice bereits ein romantisches Date.

