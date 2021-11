Dominic Harrison (30) zeigt sein neues Lächeln! Der YouTuber und seine Ehefrau Sarah (30) lassen ihre Fans in ihren Videos regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Auch sein neuestes Vorhaben verheimlichte er gegenüber seiner Community nicht. Dominic ließ sich in den vergangenen Tagen in seiner Wahlheimat Dubai die Zähne machen. Seine Follower nahm er während der aufwendigen Behandlung mit und präsentierte nun stolz das Ergebnis!

"Diese Idee ist schon länger in meinen Kopf eingepflanzt. Ich lass mir meine Zähne machen. Es wird eine längere Prozedur. Heute ist der erste Tag. Ich habe keine Ahnung, was mich genau erwartet", begann der zweifache Vater sein neues YouTube-Video. "Ich bin wirklich sehr, sehr nervös. Das ist ein großer Schritt", gab er zu. Domis Zähne wurden während mehrerer Tagen abgeschliffen. Am Ende bekam er seine neuen Zähne eingesetzt, sogar die Farbe konnte er selbst bestimmen.

Eine schmerzhafte Angelegenheit, resümierte der 30-Jährige. Sarah und er seien jedoch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Obwohl er seinen Fans gegenüber äußerte, dass eine derartige Behandlung gut durchdacht werden müsse, reagierten viele kritisch. "Ich verstehe nicht, warum man seine gesunden Zähne abschleifen lässt", merkte beispielsweise ein User unter dem Video an.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison im Mai 2021 in Dubai

Instagram / dominic.harrison.official Netz-Star Dominic Harrison alias Super Mario

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, September 2021

