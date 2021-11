Hailee Steinfeld (24) präsentiert ihre durchtrainierte Körpermitte! Karrieretechnisch könnte es für die Schauspielerin gerade kaum besser laufen. Im Dezember des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die "True Grit"-Bekanntheit erstmals in einer Comicbuch-Verfilmung zu sehen sein wird. In der Serie "Hawkeye" spielt sie Kate Bishop – doch um in die Rolle der Marvel-Heldin zu schlüpfen, braucht sie Ausdauer und Fitness. Bei der Premiere zeigte Hailee nun ihre stählernen Bauchmuskeln!

Am Mittwoch fand die Premiere der Serie in Los Angeles statt. Dort durfte natürlich auch die 24-Jährige nicht fehlen. In einem schwarzem Bandeau-Top und einem ebenfalls schwarzen, hochgeschnittenen, engen Rock posierte Hailee für die Fotografen. Dabei stach vor allem Hailees Bauch ins Auge. In ihrem Outfit setzte sie ihre Bauchmuskeln perfekt in Szene.

Mit ihrer Rolle in "Hawkeye" ging für die Darstellerin ein großer Wunsch in Erfüllung. "Ich fühle mich so geehrt, ein Teil des Marvel Cinematic Universe zu sein", hatte sie schon im Januar in einem Interview mit People-Magazin geschwärmt. Neben Hailee sind auch Jeremy Renner (50), Vera Farmiga (48) und Florence Pugh (25) in der Disney+-Serie mit von der Partie.

Getty Images Hailee Steinfeld im September 2019

Getty Images Hailee Steinfeld bei der Premiere von "Hawkeye" in Los Angeles, November 2021

Getty Images Der Cast von "Hawkeye" bei der Premiere in Los Angeles, November 2021

