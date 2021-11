Dieser sexy Anblick verschlägt dem ein oder anderen Fan von Khloé Kardashian (37) sicherlich den Atem! Dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit viel Sport treibt, dürfte mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein: Regelmäßig gibt sie in den sozialen Medien Einblicke in ihre Work-out-Routine. Jetzt zeigte Khloé mal wieder, dass sich die harte Arbeit definitiv auch auszahlt: Sie präsentierte ihren Wahnsinnskörper im Netz!

In ihrer Instagram-Story postete die 37-Jährige ein Video von sich, in dem sie vor einem Spiegel posiert. In dem Clip trägt sie einen ultraknappen schwarzen Latex-Body ihres eigenen Labels Good American – und bringt dabei ihre Sanduhrfigur perfekt zur Geltung. Khloé selbst schien sich in diesem Outfit pudelwohl zu fühlen. "Schaut euch diesen Latex-Bodysuit an, der einen Reißverschluss für das Dekolleté hat. Ich liebe es", schwärmte sie von ihrem Look.

Doch tatsächlich war die gebürtige US-Amerikanerin nicht immer so im Reinen mit ihrem Körper wie jetzt. Im Oktober verriet sie gegenüber Health, dass sie in ihrer Jugend eine gestörte Beziehung zum Essen gehabt habe. "Die bekam ich nicht durch einen bestimmten Menschen, sondern durch die Gesellschaft oder dadurch, dass Leute meinen Körper kritisiert habe", gab Khloé zu.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2021

SIPA PRESS / ActionPress Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

