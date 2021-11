Das dürfte die Fans von Natalia Osada (31) sehr erfreuen! Bei Adam sucht Eva lernte die Beauty den Unternehmer Bastian Yotta (44) kennen und lieben. Obwohl die beiden sogar schon über eine Hochzeit sprachen, trennten sich die zwei TV-Bekanntheiten nach nur wenigen Monaten Beziehung. Im Januar 2018 dann die überraschende Nachricht: Die Beauty ist wieder vergeben und sogar verlobt! In Jiorgos Triadis hat sie offenbar den Richtigen gefunden: Denn Natalia hat Jiorgos geheiratet!

Das verkündete nun das Management der 31-Jährigen: "Nach der Verlobung 2018 in New York wagten sie und ihr Verlobter Jiogros Triadis nun offiziell den Schritt zum Traualtar: Natalia hat endlich geheiratet!", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Die Hochzeit fand bereits im Sommer dieses Jahres statt – das hielten sie aber bis dato geheim. Die Turteltauben heirateten im kleinen Kreise auf Griechenland.

Ihre Liebe bewiesen sich Natalia und ihr Partner auch bereits vor der Hochzeit – und zwar mit einem Liebestattoo. Sie ließen sich die Wörter "Für immer" stechen: "Wir haben lange überlegt und da wir uns entschieden haben, für immer zusammen zu bleiben, fanden wir 'für immer' sehr passend, meins auf Griechisch und seins auf Polnisch", erklärte Natalia im März gegenüber Promiflash.

Natalia Osada, Influencerin

Natalia Osada mit ihrem Verlobten Jiorgos

Natalia Osada, Realitystar

