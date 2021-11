Vanessa Hudgens (32) schwebt derzeit im siebten Himmel! Seit etwa einem Jahr ist die Schauspielerin wieder glücklich vergeben, und zwar an den Baseball-Profi Cole Tucker (25). Erst zuletzt zeigte sie sich das erste Mal mit ihm in der Öffentlichkeit, bei einem Auftritt auf dem roten Teppich. Doch wie waren die beiden eigentlich aufeinandergetroffen? Vanessa erzählte nun die außergewöhnliche Story davon, wie sie ihren neuen Freund kennengelernt hat!

Bei einem Auftritt in der Show The View sprach die High School Musical-Beauty über ihren neuen Netflix-Film "tick, tick...BOOM!", doch die Moderatorin wollte lieber die Details über ihre neue Beziehung wissen. "Es ist die ultimative moderne Liebesgeschichte", schwärmte Vanessa daraufhin. Denn die beiden lernten sich online kennen! "Wir begegneten uns bei einer Zoom-Meditationsgruppe", offenbarte die 32-Jährige.

Dort sei ihr der Sportler gleich aufgefallen und sie habe von ihm gegenüber ihrer Freundin geschwärmt. Doch bei einem virtuellen Meeting ist das Kennenlernen natürlich schwierig! Cole nahm dann aber selbst das Ruder in die Hand und brachte die Liebesgeschichte in Fahrt: Er schrieb die Sängerin einfach im privaten Chat an.

Anzeige

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens im November 2021

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Anzeige

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens mit ihrem Freund Cole Tucker in Florida

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de