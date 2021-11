Von dieser Seite kennen die Fans Mario Novembre (21) bisher noch nicht! Der Social-Media-Star ist seit einiger Zeit ziemlich auf der Überholspur: Er spielte in drei Staffeln der erfolgreichen Teenie-Serie Das Internat mit, unterhält auf TikTok mit seinen herrlichen Videos schon über fünf Millionen Follower und ist noch dazu auch als Sänger megaerfolgreich. Erst am 12. November brachte der Schwabe seinen neuesten Song raus. Jetzt verschlägt es Mario ins Reality-TV – im Promiflash-Interview verrät er, wie privat seine erste eigene Webserie wird!

Bereits am 20. November startet auf Joyn Marios Reality-Sendung "Mario Novembre – auch das noch". Darin wird der deutsche TikTok-Star in seinem Alltag als Influencer, Musiker und Schauspieler begleitet. Dabei gewährt er einen ungewohnt offenen Einblick in seinen Alltag, wie er gegenüber Promiflash erzählt: "Es wird auf jeden Fall viel privater. Klar, ich nehme auf Social Media die Leute schon sehr krass mit, aber in der Reality-Serie sieht man noch mal viel besser, wie ich lebe – gerade auch mit meiner Familie zusammen."

Auch wenn Mario schon ein Profi vor der Kamera ist, war es dennoch anfangs für ihn gewöhnungsbedürftig, im privaten Umfeld gefilmt zu werden – auch für seine Liebsten, die selbst gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit stehen. Ein Moment war dabei für den 21-Jährigen besonders unangenehm, wie er erzählt: "Dass das Kamerateam mich verfolgt hat und gerade auch so beim Abendessen, weil das noch nie der Fall war und das ja schon sehr intim ist, vor allem, was man da auch so spricht."

"Mario Novembre – auch das noch", ab dem 20. November auf Joyn.

Pantaflix Studios GmbH Mario Novembre, Schauspieler

benrashots Mario Novembre, Musiker

Instagram / marionovembre Mario Novembre, TikTok-Star

