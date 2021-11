Eigentlich gibt Herzogin Meghan (40) nicht allzu viel über ihr Familienleben preis – doch in einem neuen TV-Interview plauderte sie jetzt total offen über ihre zwei Kids! Die Frau von Prinz Harry (37) berichtete beispielsweise, dass ihr Sohn Archie Harrison (2) es inzwischen liebt, der große Bruder von Lilibet Diana zu sein. Allerdings musste sich der Zweijährige erst einmal an die neue Situation gewöhnen. "Jeder redet darüber, wie es für das zweite Kind ist, aber niemand redet über die Umstellung für das erste Kind, wenn das zweite da ist", erklärte Meghan bei "The Ellen DeGeneres Show". Zudem zeigte sie auch ein aktuelles und vor allem total niedliches Foto von Archie...

