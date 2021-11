Kourtney Kardashian (42) setzt den Spekulationen ein Ende! Mitte Oktober gaben die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und ihr Liebster Travis Barker (46) offiziell bekannt: Sie haben sich verlobt! Seitdem hört die Gerüchteküche gar nicht mehr auf zu brodeln. Viele Fans vermuten, dass die Influencerin und der Drummer Nachwuchs erwarten. Bislang äußerten sich die zwei Turteltauben nicht persönlich dazu, doch nun teilte Kourtney ein eindeutiges Foto im Netz: Sie präsentierte ihren flachen Bauch!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 42-Jährige einen Schnappschuss von sich aus dem Fitnessstudio. Auf dem Bild posiert Kourtney in einem schwarzen Sport-BH und einer dazu passenden Leggings vor dem Spiegel – und bringt ihren flachen Bauch dabei perfekt zur Geltung. Ob die gebürtige US-Amerikanerin mit dieser Aufnahme die Spekulationen wohl endgültig aus dem Weg räumen will?

Auch wenn die Influencerin offenbar noch nicht schwanger ist, soll sie sich trotzdem ein Kind mit dem Musiker wünschen. "Sie werden ohne Zweifel ein Baby zusammen bekommen", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Angeblich will es das Paar erst einmal auf natürlichem Wege versuchen. Sollte es damit aber nicht klappen, hat Kourtney bereits vorgesorgt: Bereits im Jahr 2018 hatte sie ihre Eizellen einfrieren lassen.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im November 2021

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Drummer Travis Barker und TV-Star Kourtney Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de