Köln 50667-Fans aufgepasst! Zuletzt hatten die Liebhaber der Daily gleich von mehreren Darstellern Abschied nehmen müssen. Nach Maria Lo Porto und Sharon Battiste verließ vor wenigen Wochen auch noch Andree Katić (37) das Format und sorgte für Enttäuschung. Umso schöner, dass sich die Zuschauer nun über ein altbekanntes Gesicht freuen dürfen: Nach einer langen Pause kehrt Danny Liedtke (31) endlich wieder als Kevin zu "Köln 50667" zurück!

Via Instagram äußerte sich der 31-Jährige zu seinem Comeback. "Nachdem ich dieses Jahr bei Promi Big Brother mit dabei sein durfte und danach noch Urlaub hatte, konnte ich nicht für 'Köln 50667' drehen. Und genau darum konnte man meine Rolle als Kevin so lange nicht im TV sehen", erklärte er zunächst seine Abwesenheit. Nun gebe es aber neue Geschichten für seine Serienfigur. "Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die neuen Folgen anschaut und weiterhin so supportet, wie ihr es auch die letzten Jahre getan habt", schrieb Danny weiter.

In der Serie wurde die Abwesenheit seiner Figur mit einer Reise nach Guatemala erklärt. Nun kehrt Kevin jedoch zurück in die Domstadt und die Fans dürfen sich auf jede Menge Liebeschaos freuen. Sein Herz schlägt nämlich immer noch für Leonie (Sophie Imelmann, 25) – doch diese hat bereits einen neuen Mann in ihrem Leben...

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke im Mai 2020

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke, bekannt aus "Köln 50667"

Martin Rottenkolber / RTLZWEI Sophie Imelmann und Danny Liedtke bei "Köln 50667"

