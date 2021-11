Kaia Gerber (20) genießt ein bisschen Zeit mit ihrer Mama Cindy Crawford (55). Erst gestern wurde von verschiedenen Medien berichtet, dass das Model sich von seinem Freund Jacob Elordi (24) getrennt haben soll. Das Paar hatte erst vor wenigen Monaten sein gemeinsames Red-Carpet-Debüt gegeben – jetzt soll es mit der Beziehung jedoch aus und vorbei sein. Inmitten des Medienrummels um ihr Liebesleben reiste Kaia jetzt mit ihrer Mutter nach San Francisco.

Auf Instagram teilte Cindy nun ein paar Schnappschüsse von ihrem Trip mit ihrer Tochter. Auf einem der Bilder sitzen die Models in Bademänteln auf einem Sofa und lächeln sich liebevoll an. Das Mutter-Tochter-Duo bereitete sich hier wohl auf ein Event der Luxusmarke Omega vor, welches sie später am Abend besuchten. Auf einem zweiten Foto posieren die 20-Jährige und ihre Mama in einem Laden des Uhrenherstellers und strahlen dabei bis über beide Ohren. Dazu schrieb die 55-Jährige: "San Francisco mit meinem Mädchen." Von Trennungsschmerz oder Liebeskummer ist bei Kaia auf diesen Bildern jedenfalls nichts zu erkennen.

Oder will sich die Brünette mit diesem Mutter-Tochter-Ausflug einfach etwas ablenken? Wie ein Insider gegenüber Page Six verriet, sollen die American Horror Story-Darstellerin und Jacob im Guten auseinandergegangen sein. Auch viele ihrer gemeinsamen Posts mit dem Euphoria-Star sind bisher noch auf Kaias Instagram-Seite zu finden.

Anzeige

Instagram / cindycrawford Kaia Gerber und Cindy Crawford lächeln sich an

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Cindy Crawford bei einem Event

Anzeige

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi bei der Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de