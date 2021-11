Was für ein niedlicher Schnappschuss! Anna-Maria Ferchichi (40) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Denn die Beauty und ihr Ehemann, Rapper Bushido (43), sind vor rund einer Woche wieder Eltern geworden. Sarah Connors (41) Schwester brachte drei gesunde Mädchen per Kaiserschnitt zur Welt. Seither teilen die achtfachen Eltern immer mal wieder Detailaufnahmen ihrer Neugeborenen – so auch jetzt: Anna-Maria postete ein neues Pic mit einem ihrer Babys!

In ihrer Instagram-Story ist das besagte Foto zu sehen. Darauf hält die 40-Jährige ihr Töchterchen und nutzte den Moment, um sich bei ihrer Community mit lieben Worten zu melden: "Ich möchte mich für all die lieben Glückwünsche bedanken. Ich war noch nie so müde in meinem Leben, aber auch selten so glücklich." Anna-Maria scheint die Zeit mit ihrem putzigen Nachwuchs – trotz schlafloser Nächte – also voll und ganz zu genießen.

Bereits kurz nach der Geburt gab sie ein überraschendes Update. Denn trotz des Kaiserschnitts und der anstrengenden Drillingsschwangerschaft war Anna-Maria wieder schnell auf den Beinen. "Ich kann wieder laufen und sprechen gleichzeitig, weil der große Bauch weg ist. Ich bin erschöpft, aber unendlich glücklich!", erklärte sie im Netz.

