Britney Spears (39) liebt ihren Sam Asghari (27) wohl über alles! Seit fünf Jahren gehen die Musikerin und der Schauspieler nun schon gemeinsam durchs Leben und könnten augenscheinlich nicht glücklicher miteinander sein. Auch beim Kampf um ein selbstbestimmtes Leben war der "Sag's nicht weiter, Liebling"-Darsteller immer an der Seite seiner Partnerin. Im Netz fand Britney jetzt nur schwärmerische Worte für ihren Herzbuben und versicherte, Sam sei der Hingucker auf dem roten Teppich der "House of Gucci"-Premiere gewesen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die "Toxic"-Interpretin nun einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss ihres Verlobten, unter dem sie aus dem Schwärmen über ihn gar nicht mehr herauskam. "Okay, also mein Baby hat bei der Premiere von 'House of Gucci' allen die Show gestohlen", meinte die Sängerin. "Sorry an die Darsteller, aber mein Baby ist heiß", fuhr sie fort. Der 27-Jährige teilte auf seinem Profil anschließend außerdem einige Schnappschüsse von sich auf dem Red Carpet der Veranstaltung.

In den Kommentaren unter dem Post des Personal Trainers stimmten viele Abonnenten der Sängerin zu. "Ich liebe den Look" oder "Wow, du siehst großartig aus", lauteten nur einige Kommentare seiner Follower. Selbst Donatella Versace (66), die den dunkelhaarigen Influencer an diesem Tag für das Event gestylt hatte, brachte ihre Begeisterung über sein Outfit zum Ausdruck. "Perfektion!", betitelte sie die Fotos enthusiastisch.

