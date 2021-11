Wer steckt unter welcher The Masked Singer-Verkleidung? Diese Frage wird am Samstagabend im großen Finale der Rateshow endlich geklärt. Dort treten Mülli Müller, die Raupe Resi, der Mops und die Heldin ein letztes Mal gegeneinander an. Im Moment müssen die Fans noch rätseln, wer sich wohl in den aufwendigen Kostümen versteckt. Auch die wahre Identität der Raupe ist noch ein Geheimnis.

Die kunterbunte Raupe mit dem Putzfimmel konnte die Zuschauer und das Rateteam rund um Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) von Anfang an mit ihren Hammer-Performances überzeugen. Schnell fielen Namen wie Anke Engelke (55), Carolin Kebekus (41) oder Helene Fischer (37). Doch in der ProSieben-App sind die Fans sich einig, dass eine ganz andere Promi-Frau in dem Raupenkostüm steckt: Dort tippt die Mehrheit auf No Angels-Star Sandy Mölling (40).

Zum Mitraten hat Promiflash hier für euch alle bisherigen Raupen-Indizien:

- Die Raupe wird mit einem Metalldetektor abgesucht

- Eine zerknüllte Maske

- Ein Bauplan

- "Seit vier Staffeln reinige ich das 'The Masked Singer'-Studio."

- "Ich poliere alles auf Hochglanz."

- "Das Studio ist mein zweites Zuhause."

- Nummer 36

- H2O2

- Eine leere Pizzaschachtel mit eingeschnitzten Flügeln

- Die Raupe hält ein rosafarbenes und ein grünes Blatt

- Die Raupe kocht Kaffee

- Die Raupe hält die Zahnbürste des Dinos

- "Ich war ganz nah dran herauszufinden, wer der Dino ist."

- Ein Würfel, auf dem eine Zwei und eine Sechs zu sehen sind

- Ein Küken- und ein Quokkaplüschtier

- Äpfel

- Ihr größter Konkurrent ist ein Saugroboter

- Die Raupe fällt hin

- "Du mit deiner Mittleren Reife kannst mich nicht ersetzen, denn mein Rekordtempo im Bühneputzen liegt bei unter zwei Minuten. Seit Beginn meine Königsdisziplin."

- "Mein Motto: Die Welt braucht mehr Liebe."

- Karton mit der Aufschrift "Verlorene Gegenstände"

- Ein Doktorhut

- Ein Gehirn

- Ein "Kein Plastik"-Schild

- Eine Pommesschale

- Ein Kaffeebecher mit einem DJ Bobo-Aufdruck

- Eine Pipette

- Eine Chili

- "Ich, die kleine Raupe, auf dieser großen Bühne. Was für eine Metamorphose."

- Rätselhefte

- "Unser Leben hat so viele Sonnentage."

- "Man sagt ja, Aufräumen und Putzen macht den Kopf frei."

- Ein Herz auf einem Spiegel

- "Sie ist schon als kleine Raupe ausgeflogen, um ihre Erfahrungen zu machen. Ich bewundere sie für ihre Stärke."

Die Raupe bei "The Masked Singer"

Sandy Mölling, Musikerin

Die Raupe, "The Masked Singer"-Kostüm

