Für die sechste Staffel von Riverdale sollten die Fans wohl besser schon mal die Taschentücher bereitstellen. Erst am Mittwoch erschien die erste neue Episode auf Netflix – und das nur kaum mehr als einen Monat nach dem Finale der fünften Season. Doch das Riverdale, das die Zuschauer zu sehen bekamen, war absolut nicht mehr dasselbe. Stattdessen spielt die Geschichte nun in einer Parallelwelt namens Rivervale. Laut dem Schöpfer der Serie werden die Ereignisse dort aber trotzdem Konsequenzen für die "echte Welt" in Riverdale haben.

+++Achtung, Spoiler!+++

Das gab Roberto Aguirre-Sacasa nun gegenüber The Wrap preis. Der kreative Kopf hinter dem Erfolgsformat erzählt: "Ich würde sagen, dass die Ereignisse von 'Rivervale' zu 100 Prozent die Ereignisse der restlichen sechsten Staffel beeinflussen." Aber was genau bedeutet das für Archie (gespielt von KJ Apa, 24)? Der Protagonist stirbt direkt in der Auftakt-Folge. Der Drehbuchautor scheint zu diesem Thema eine schlechte Nachricht für die Fans zu haben: "Wir befinden uns in einer Welt ohne Archie, das ist das eine. Und zweitens kann ich an dieser Stelle verraten, dass 'Rivervale' eine viel höhere Anzahl an Leichen hat als 'Riverdale' und dass Figuren sterben und dann nicht wieder auftauchen werden."

Nach dieser Schock-Aussage legt Roberto – sofern das überhaupt möglich ist – noch eine Schippe drauf, als er anteasert: "Es gibt also eine Art gruseliges Agatha-Christie-Element in der Erzählstruktur, nämlich: Wer oder wie viele Leute werden in dieser Folge sterben und wie?" Es scheint wohl so, als müssten die "Riverdale"-Fans bald ganz stark sein.

Frazer Harrison/Getty Images Die "Riverdale"-Hauptdarsteller Cole Sprouse, Camila Mendes, Lili Reinhart, Madelaine Petsch und KJ

Getty Images Roberto Aguirre-Sacasa bei den Glsen Respect Awards im Oktober 2019

Netflix/Bettina Strauss Archie (KJ Apa) in "Riverdale"

