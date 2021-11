Was für niedliche Aufnahmen! Die TV-Bekanntheit Sarafina Wollny (26) schwelgt seit Mai dieses Jahres im absoluten Baby-Glück: Denn im Sommer erblickten ihre Zwillinge Casey und Emory das Licht der Welt. Obwohl die beiden keinen leichten Start hatten, entwickeln sie sich mittlerweile prächtig, wie die Neu-Mama im Netz verriet. Und jetzt gab die 26-Jährige besonders putzige Einblicke in ihren neuen Familienalltag: Hier kuschelt sich Söhnchen Casey an Sarafina an!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Reality-TV-Bekanntheit zu Wort und erzählte von ihrem Tag. Doch die Aufmerksamkeit lag nicht auf Sarafina, sondern auf ihrem Nachwuchs. Etwas verschlafen schmuste sich Casey an seine Mutter. Während Sarafina in ihrer Story erzählte, blickte ihr Sohn sie ganz verwundert an – und manchmal schaute Casey sogar in die Kamera. "Du bist heute Mamas Dino, ne", sprach Letztere ihr Kind liebevoll an und fügte in Richtung Community hinzu: "Der wollte irgendwie schlafen, aber bei Mama auf dem Arm schlafen."

Diesen süßen Moment wollte sie ihren Followern wohl nicht vorenthalten. Doch auch sonst schwärmt Sarafina regelmäßig von ihren Twins – zuletzt berichtete sie auf Social Media, wie die Nächte mit ihnen ablaufen: "Teilweise schlafen sie durch und sonst melden sie sich ein- bis zweimal die Nacht."

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und ihr Baby Casey im November 2021

