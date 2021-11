Kommt Sarafina Wollny (26) nachts zur Ruhe? Die TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Peter (28) sind vor rund einem halben Jahr Eltern geworden. Das Paar wurde nicht nur mit einem Kind gesegnet, sondern hat Zwillinge bekommen. Auch wenn Sarafina betont, dass sie den Alltag mit zwei Babys rockt, sind sich einige Fans sicher: Die doppelte Ladung Nachwuchs bereitet besonders viel Stress. Doch wie ist es eigentlich nachts – schlafen die Zwillinge durch oder halten sie ihre Mama wach?

In einer Fragerunde auf Instagram stand die 26-Jährige ihren Fans Rede und Antwort. Die interessierten sich insbesondere für die Abendroutine der Familie und die Situation bei Nacht. Daraufhin verriet Sarafina, dass ihre Jungs nachts nur wenig Stress machen würden. "Teilweise schlafen sie durch und sonst melden sie sich ein- bis zweimal die Nacht", erklärte sie. Zum ruhigen Schlaf trägt ganz bestimmt auch das Einschlafritual der Twins bei. Ihre Mutter plauderte diesbezüglich aus: "Die zwei werden gewaschen oder gebadet, gewickelt und Schlafzeug an – dabei wird noch Quatsch gemacht und Geschichten erzählt, dann wird noch was gekuschelt und dann geht's ins Zimmer."

Derzeit schlummern Emory und Casey noch zusammen in ihrem Zwillingsbett. Wie eng die Bindung zwischen ihren Kindern ist, ist für den Die Wollnys-Star auch Monate nach der Geburt ein Phänomen. "Das ist wunderbar mitanzusehen und ich hoffe einfach, dass diese Bindung zwischen den beiden niemals irgendwie zerbricht", schwärmte Sarafina in einer Folge der Reality-TV-Show.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge Casey und Emory

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny mit ihrem Hund

