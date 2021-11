Traurige Nachrichten für die Fans der norwegischen Band Turbonegro! Hans-Erik Dyvik Husby war als langjähriger Sänger der Band, die er jedoch 2010 verließ, bekannt. Des Weiteren spielte er auch in verschiedenen Filmen und Musicals mit. Wie nun auf Social Media bekannt gegeben wurde, ist Hans-Erik, der auch unter dem Namen Hank von Helvete bekannt war, am 19. November 2021 verstorben. Er wurde nur 49 Jahre alt.

Die ehemaligen Bandkollegen des Sängers meldeten sich jetzt auf Facebook zu Wort. "Mit großer Trauer haben wir die tragische Nachricht erhalten, dass Hans-Erik Dyvik Husby verstorben ist. Wir sind dankbar für die Zeit, die Momente und den Zauber, den wir mit ihm teilen durften", schrieb die Band. Sie seien stolz auf all das, was sie als Rockbrüder in Turbonegro zusammen geschaffen haben.

Zur genauen Todesursache gibt es derzeit noch keine Informationen. Der Sänger litt in der Vergangenheit jedoch an einer Heroinsucht, welche 1998 auch die vorübergehende Auflösung der Band verursacht hatte. Nach seinem erfolgreichen Entzug kamen die Musiker im Jahr 2002 aber wieder zusammen.

Anzeige

Instagram / hankvonh Hans-Erik Dyvik Husby, auch bekannt als Hank van Helvete

Anzeige

Instagram / hankvonh Hans-Erik Dyvik Husby, Schauspieler

Anzeige

Instagram / hankvonh Hans-Erik Dyvik Husby, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de