Sind die Wogen zwischen Drake (35) und Kanye West (44) etwa wieder geglättet? Seit Jahren liegen die beiden Rapper im Clinch miteinander. Seinen Höhepunkt dürfte der Beef zwischen den zwei Musikern allerdings schon 2018 erreicht haben, als Drake behauptete, Kanye hätte private Informationen über seinen Sohn Adonis an Dritte weitergegeben. Jetzt hat sich das Blatt aber überraschend gewendet: Drake und Kanye hängen plötzlich wieder zusammen ab!

Diese Aufnahmen dürften sowohl Drake- als auch Ye-Fans gleichermaßen erstaunt haben: Via Instagram veröffentlichte der Noch-Ehemann von Kim Kardashian (41) vor wenigen Tagen nämlich einen Schnappschuss an der Seite von Drake. Sind die beiden jetzt etwa wieder Kumpels? Ganz offensichtlich haben sich die zwei Männer wieder vertragen und zu einem Treffen zu Hause bei Drake in Toronto verabredet, bei dem auch Musiker J Prince mit von der Partie war.

Und damit noch nicht genug. Ye habe Drake sogar gefragt, ob er ihn bei seinem Konzert am 7. Dezember in Los Angeles als Special Guest mit auf die Bühne begleiten würde. "Ich glaube, dass uns diese Veranstaltung nicht nur Klarheit in Bezug auf unser Verhältnis schaffen wird, sondern auch den Menschen beweisen kann, wie viel mehr wir erreichen können, wenn wir unseren Stolz zur Seite legen und wieder zusammenkommen", erklärte Ye seine Entscheidung.

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards

Getty Images Drake im Oktober 2021 in Long Beach

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

