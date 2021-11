Mittendrin statt nur dabei! Eigentlich ist Jan Köppen (38) bei Take Me Out als Moderator in der Rolle Amors tätig. Er hilft dem jeweiligen Single-Mann dabei, unter den 30 Kandidaten den passenden Date-Partner auszusuchen. Doch bereits in der letzten Folge wurde er von einem Kandidaten mit Liebespfeilen beschossen. Der Moderator scheint bei den Männern gut anzukommen – jetzt wurde er erneut heftig angeflirtet!

"Ich heiße Niklas und komme aus Gießen aus dem schönen Mittelhessen", stellte sich der neue Single-Mann vor. "Da komme ich auch her!", bemerkte Jan überrascht. "Jetzt muss ich kurz lokalpatriotisch sein. Aus Gießen kommen nur gute Menschen", fügte er hinzu. Als der 28-Jährige nun die Boys nach ihrer Meinung zu Niklas fragte, startete Kandidat Sascha seine Flirt-Offensive gegenüber Jan. "Ich halte erst mal fest: Die beiden bestaussehenden Herren kommen offenbar aus Gießen", betonte der Glatzkopf. Jan reagierte überrascht und geschmeichelt auf das Kompliment. "Liebe Grüße nach Mittelhessen", sagte er und winkte lachend in die Kamera.

Kandidat Sascha buzzerte sich nach seinem Flirt selbst raus und entschied sich somit gegen ein Date mit Single-Mann Niklas. Er wählte Michael aus, obwohl unter den Buzzer-Boys sogar ein Mann war, den er ebenfalls sympathisch fand und sogar schon kannte!

Anzeige

RTL / Guido Engels Moderator Jan Köppen mit den Kandidatin von "Take Me Out – Boys, Boys, Boys"

Anzeige

Instagram / therealbeardedphoenix "Take Me Out"-Kandidat Sascha, November 2021

Anzeige

Instagram / therealbeardedphoenix "Take Me Out"-Kandidat Sascha, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de