Sie hat Verlustängste! Die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit Anne Wünsche (30) ist derzeit zum dritten Mal schwanger. Für ihren Freund Karim (33) ist es aber das erste gemeinsame Kind. Ihre beiden Mädels bekam sie nämlich mit Henning Merten (31). Auf Social Media gibt sie ihren Fans regelmäßig Updates zu ihrer Schwangerschaft – und auch über ihr Liebesleben. Jetzt plauderte sie überraschenderweise aus: Anne hat Angst, dass Karim sie verlassen könnte!

In ihrer Instagram-Story teilte sie ihren Followern nun mit, sie habe einen unschönen Traum gehabt: "[Ich habe] geträumt, dass mein Partner fremdgeht", erzählte Anne und fügte hinzu: "Seit ich schwanger bin, habe ich noch mehr Angst, ihn zu verlieren. So was verarbeite ich dann in Träumen." Die 30-Jährige sei deshalb sogar mehrmals in der Nacht aufgewacht. Dabei scheint bei den Turteltauben eigentlich alles wie am Schnürchen zu laufen.

Laut Anne freut sich der Papa in spe sehr auf seinen Nachwuchs. Und auch eine gemeinsame Wohnung steht bei ihnen auf dem Plan: "Wir werden zusammenziehen, ja. Nur wann und wie usw. wollen wir erst später entscheiden. Ich denke, ab dem vierten Monat", verriet sie im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de