Ein weiterer Promi ist enthüllt! Dieses Jahr gab es bei der beliebten Show The Masked Singer neben den zehn Masken auf der Bühne im TV auch eine elfte, welche online ihre Songs zum Besten gab. In dem Kostüm des Tigers vermuteten die Fans unter anderem das Rateteam-Mitglied Ruth Moschner (45). Auch von Sophia Thomalla (32) war in den letzten Wochen die Rede. Nun ist die Maske gefallen und es ist das Topmodel Barbara Meier (35)!

"Mir hat es mega viel Spaß gemacht, in die Rolle meines absoluten Lieblingstigers zu schlüpfen", verriet das Model in dem Enthüllungsvideo im Netz. Es habe sie einiges an Überwindung gekostet, da sie zuvor noch nie irgendwo gesungen habe, außer unter der Dusche oder im Auto. "Ich hoffe, Sie hatten zu Hause genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich hier beim Singen hatte", sagte die Schauspielerin in dem Video und gab anschließend noch mal einen Song zum Besten.

Neben der Maske des Tigers ist auch bereits enthüllt worden, welcher Star sich im Kostüm des Mops' versteckte. Es war Carolin Niemczyk (31), die Sängerin der Band Glasperlenspiel. Woche für Woche stellte sie ihr Gesangstalent auf der Bühne unter Beweis.

Anzeige

Getty Images Barbara Meier, bekannt durch GNTM

Anzeige

ProSieben/Guido Engels Der Tiger von "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Carolin Niemczyk beim "The Masked Singer"-Finale 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de