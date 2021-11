Am Samstag steht endlich das große Finale der aktuellen Staffel von The Masked Singer an! Im Rennen um die Siegtrophäe sind noch die Heldin, die Raupe, Mülli Müller und der Mops. Im Netz tobt bereits eine heiße Debatte, wer sich wohl in den aufwendigen Kostümen verstecken könnte, und es wird fleißig mitgeraten. Hier sind zusammengefasst die häufigsten Ratetipps der Fans !

Bei dem Kostüm der Heldin sind sich die meisten Zuschauer in der ProSieben-App ziemlich einig. Schon ganz zu Beginn fiel der Name Christina Stürmer (39), die angeblich mit ihrer markanten Stimme auffiel. Mit einigem Abstand wird aber auch auf die Moderatorin Jeannine Michaelsen (39) getippt. Bei der Raupe landete ein Großteil der Top-Tipps bis jetzt auch bei einer Person: Bei dem ehemaligen No Angels-Mitglied Sandy Mölling (40). Nur wenige setzten auf die Komikerin Anke Engelke (55).

Und wer versteckt sich hinter Mülli Müller und dem Mops? Da sind sich die Ratenden nicht ganz so einig. Bei Ersterem wird mit etwas mehr als der Hälfte der Stimmen auf Alexander Klaws (38) getippt, als zweiter Tipp folgt Tedros "Teddy" Teclebrhan (38). Unter dem knuffigen Mopskostüm wird entweder Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk (31) oder aber Jeanette Biedermann (41) vermutet. Ob die Fans mit diesen Tipps richtig liegen, wird sich am Samstag zeigen!

